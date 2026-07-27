Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género

El club informó que el delantero fue apartado preventivamente del plantel profesional mientras avanza la investigación judicial iniciada tras la denuncia presentada por una ex pareja.

Hoy 22:14

Barracas Central comunicó que Gonzalo Morales fue separado en forma preventiva del plantel profesional que dirige Damián Ayude, como consecuencia de la denuncia por violencia de género que presentó una ex pareja, Karen Dinna, en la Justicia.

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Según la postura de la entidad que conduce Matías Tapia (hijo de Chiqui) esta será la posición que tendrá el club hasta tanto "se esclarezcan los hechos y las actuaciones judiciales correspondientes".

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Este fue el segundo comunicado del club tras la difusión pública, por parte de la joven, de las fotos en las que mostraba heridas en su cuerpo, acompañado por un texto en el que aseguró que además de violencia física sufrió amenazas. También, había mostrado chats de WhatsApp en los que le recordaba al jugador los golpes que le había generado y otro de la madre de Morales, que le pedía disculpas por lo que le había pasado.

Morales no formuló declaraciones tras la denuncia de la mujer y no realizó descargos en su cuenta de Instagram.

El sábado último, el atacante, surgido en Boca, había metido el gol de Barracas ante River en el Monumental, con el que el Guapo ganó por la primera fecha del Clausura.

El comunicado de Barracas Central

El Club Atlético Barracas Central informa que, ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional de Primera División hasta tanto se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes.

Como fue manifestado en el comunicado oficial emitido con anterioridad, la institución reafirma su absoluto rechazo a toda forma de violencia de género y renueva su compromiso con el respeto, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo.

En ese sentido, Barracas Central continuará colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos y actuará con la responsabilidad que la situación requiere, adoptando las medidas que correspondan en función de la evolución de las actuaciones judiciales, siempre con pleno respeto por el debido proceso y las decisiones que adopte la Justicia.