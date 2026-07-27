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Zulemita Menem sorprendió a sus seguidores con una foto en bikini desde Miami

A los 55 años, la empresaria compartió imágenes de sus vacaciones y lució una microbikini negra que generó una ola de comentarios en redes sociales.

Hoy 22:21
Zulemita Menem

Zulemita Menem volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir postales de sus vacaciones en Miami, donde mostró su estilo con un look de playa que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

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La hija del expresidente Carlos Menem eligió una microbikini total black de diseño clásico, con corpiño triangular y bombacha con tiras ajustables a los costados. La empresaria combinó el conjunto con una capelina de rafia beige, un accesorio que aportó un toque elegante a la propuesta.

Para completar el look, Zulemita llevó el cabello castaño suelto y al natural, anteojos de sol oscuros y uñas en tono bordó, detalles que reforzaron una estética sobria y sofisticada.

El mensaje que acompañó las imágenes

Más allá de la elección del vestuario, el posteo llamó especialmente la atención por la frase que la empresaria escribió junto a las fotografías.

"Casualmente nunca he sido criticada por alguien cuya vida me gustaría tener”, expresó Zulemita, en un mensaje que generó una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores.

Muchos usuarios interpretaron sus palabras como una reflexión frente a las críticas y comentarios sobre su vida personal, y destacaron la actitud de la empresaria al compartir una respuesta directa a quienes opinan sobre ella.

Con esta publicación, Zulemita volvió a instalarse como protagonista en redes sociales, combinando una postal de vacaciones con un mensaje de carácter personal que no pasó desapercibido.

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