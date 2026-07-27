Desakta2 llega por primera vez a Santiago: participá con Diario Panorama y ganate entradas para el show

El fenómeno del cuarteto cordobés se presentará este jueves 30 de julio en Crashón. Seguí los pasos y participá del sorteo para vivir una noche a puro baile junto a Fer Olmedo y Joaco Martín.

Hoy 22:12

Desakta2 llega por primera vez a Santiago del Estero. El dúo integrado por Fer Olmedo y Joaco Martín se presentará este jueves 30 de julio en Crashón, ubicado sobre la autopista La Banda-Santiago, en una noche a puro cuarteto.

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Y para que puedas ser parte del esperado debut del dúo cordobés en la provincia, Diario Panorama te invita a participar por entradas para disfrutar del show.

¿Cómo participar del sorteo?

Para sumarte y tener la posibilidad de ganar entradas para disfrutar del show de Desakta2, estos son los pasos que deberás seguir:

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en Instagram. Dar “Me gusta” a la publicación del sorteo.

a la publicación del sorteo. Comentar etiquetando a la persona con la que te gustaría asistir.

Desakta2 atraviesa un gran presente: fue nominado a los Premios Gardel 2026 en la categoría Mejor Canción de Cuarteto por “No Se Ve / Chingón” y viene de una seguidilla de presentaciones agotadas, incluyendo el Teatro Gran Rex y más de 20 sold out en Plaza de la Música.

Las entradas también se encuentran a la venta a través de Norteticket. En Capital pueden adquirirse en Axion del Arco y Axion de Rivadavia y Belgrano; mientras que en La Banda están disponibles en Ritz Men (Laprida 350) y Carnes Lorenzo (España y Besares).