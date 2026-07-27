Violento incidente en El Manantial: un joven intentó atacar a un policía y terminó detenido

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Comunitaria N° 57 luego de una denuncia por un episodio de violencia familiar. El acusado quedó aprehendido por disposición de la Fiscalía.

Hoy 22:08

Un joven de 18 años fue aprehendido en la localidad de El Manantial, departamento Silípica, luego de protagonizar un violento episodio en el ámbito familiar e intentar agredir a un efectivo policial que intervino en el procedimiento.

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El hecho ocurrió alrededor de las 21 del viernes, cuando personal de la Comisaría Comunitaria N° 57 acudió a un domicilio ubicado sobre la Ruta Provincial N° 333, tras un llamado de un hombre de 43 años, quien solicitó la presencia policial.

De acuerdo con la denuncia, su hijo estaba generando disturbios dentro de la vivienda y alterando la tranquilidad de la familia.

Al llegar al lugar, los efectivos intentaron controlar la situación y dialogar con el joven. Sin embargo, según informaron fuentes policiales, el muchacho reaccionó de manera agresiva e intentó atacar a uno de los uniformados, por lo que fue reducido y trasladado a la dependencia policial conforme a los protocolos vigentes.

Interiorizado de lo sucedido, el fiscal de turno dispuso que el joven permanezca aprehendido por el supuesto delito de resistencia a la autoridad, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.