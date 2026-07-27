Violento incidente en El Manantial: un joven intentó atacar a un policía y terminó detenido

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Comunitaria N° 57 luego de una denuncia por un episodio de violencia familiar. El acusado quedó aprehendido por disposición de la Fiscalía.
Un joven de 18 años fue aprehendido en la localidad de El Manantial, departamento Silípica, luego de protagonizar un violento episodio en el ámbito familiar e intentar agredir a un efectivo policial que intervino en el procedimiento.
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El hecho ocurrió alrededor de las 21 del viernes, cuando personal de la Comisaría Comunitaria N° 57 acudió a un domicilio ubicado sobre la Ruta Provincial N° 333, tras un llamado de un hombre de 43 años, quien solicitó la presencia policial.
De acuerdo con la denuncia, su hijo estaba generando disturbios dentro de la vivienda y alterando la tranquilidad de la familia.
Al llegar al lugar, los efectivos intentaron controlar la situación y dialogar con el joven. Sin embargo, según informaron fuentes policiales, el muchacho reaccionó de manera agresiva e intentó atacar a uno de los uniformados, por lo que fue reducido y trasladado a la dependencia policial conforme a los protocolos vigentes.
Interiorizado de lo sucedido, el fiscal de turno dispuso que el joven permanezca aprehendido por el supuesto delito de resistencia a la autoridad, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.