Brenda Asnicar y Laura Esquivel hablaron sobre Juan Darthés en las giras de Patito Feo: “Estaba al acecho”

Las actrices recordaron cómo era la convivencia con el actor durante las grabaciones y giras de la tira juvenil y se refirieron a la denuncia de Thelma Fardin, que derivó en su condena en Brasil.

Hoy 23:12

Brenda Asnicar y Laura Esquivel hablaron sobre Juan Darthés durante una visita al programa Sería Increíble y recordaron cómo vivieron desde adentro los años de grabaciones y giras de Patito Feo junto al actor condenado por abuso sexual.

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Ante la consulta sobre si habían advertido alguna situación durante aquellos años, Asnicar aseguró: “Nunca supimos nada. La verdad que no lo podía creer. Aunque de alguna forma lo creí 100%, porque tenía fama de que se quería levantar tipo a la maquilladora, a la peinadora”.

La actriz recordó además una situación ocurrida durante una de las giras: “Me acuerdo mucho de la gira. Me acuerdo, no voy a dar nombres obviamente porque no voy a comprometer a nadie, pero me acuerdo de una maquilladora en un pasillo diciendo: ‘Che, tipo, este chabón me está...’. Estaba al acecho”.

Laura Esquivel, en tanto, contó que su vínculo con Darthés había sido diferente. “La relación que tenía con él era superpaternal, de padre a hija”, explicó. También recordó que existía una producción encargada del cuidado de los menores y señaló: “Era un grupo humano muy bueno. Por eso también cuesta creerlo”.

Durante la charla también hablaron sobre las condiciones en las que realizaban las giras internacionales. Asnicar contó que viajaba acompañada por su madre: “El resto era mucho más vulnerable. Fue una exigencia nuestra. Mi mamá me dijo: ‘Vos no viajás si yo no voy con vos’”. Esquivel confirmó que también contaba con la compañía de su madre.

Otro de los momentos de la conversación estuvo dedicado a Thelma Fardin y al impacto que tuvo en su vida el proceso judicial. “Me cuesta, desde el lado de Thelma, todo lo que pasó ella. Todos los años que tuvo que estar con la justicia, yendo y viniendo. ¿Cómo salís a la calle? Salir a la calle, cómo te mira la gente por lo que sos, por lo que dijiste, muy cuestionado”, expresó Esquivel.

Asnicar agregó: “A tu familia, encima”, mientras que Nati Jota resumió: “Termina juzgada ella y su familia”.

La conversación también incluyó una referencia a Calu Rivero, quien había realizado acusaciones públicas contra Darthés antes de la denuncia de Fardin. Durante el programa recordaron las críticas que recibió la actriz luego de contar su experiencia.

La denuncia pública de Thelma Fardin contra Darthés se conoció en diciembre de 2018 y dio inicio a un extenso proceso judicial. El actor se instaló posteriormente en Brasil y, tras distintas instancias judiciales, fue condenado a seis años de prisión por abuso sexual. La sentencia quedó firme en mayo de 2026.