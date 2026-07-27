Un campeón del mundo en Sumampa: Exequiel Palacios visitó a su abuela y jugó un picadito

El jugador de la Selección Argentina pasó por Sumampa y aprovechó su estadía para compartir un momento especial junto a familiares y vecinos de Varas Cuchuna.

Hoy 23:27

El campeón del mundo Exequiel Palacios volvió a encontrarse con sus raíces santiagueñas durante una visita a Sumampa, donde aprovechó para compartir una jornada especial junto a familiares y vecinos de la zona.

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Durante el mediodía de este lunes, el mediocampista de la Selección Argentina estuvo en la casa de su abuela, en el campo, y pasó algunas horas rodeado de sus afectos antes de emprender viaje nuevamente durante la madrugada.

La pelota, por supuesto, también fue protagonista. En un ambiente completamente alejado de los grandes estadios europeos, Palacios se prendió en un picadito y compartió cancha con la gente de Varas Cuchuna, dejando una postal especial para todos los que tuvieron la posibilidad de acompañarlo.

El futbolista mantiene un fuerte vínculo familiar con esta parte de Santiago del Estero. Si bien nació en Famaillá, Tucumán, sus raíces maternas se encuentran en la zona de Sumampa, una tierra a la que ha regresado en diferentes oportunidades para visitar a familiares y amigos.

Actualmente en el Bayer Leverkusen de Alemania, Palacios construyó una destacada carrera que tuvo su despegue en River Plate y alcanzó su punto más alto con la Selección Argentina, al formar parte del plantel que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022.

Esta vez, lejos de las grandes competencias y los compromisos profesionales, el campeón del mundo disfrutó de algo mucho más sencillo: familia, amigos y un picadito en suelo santiagueño.