Crimen en Las Termas: el relato de los vecinos tras una madrugada marcada por la violencia

Vecinos del barrio Adela contaron a Noticiero 7 lo que escucharon durante las horas en las que fue asesinado Yonathan Romano. La Justicia continúa reuniendo testimonios y evidencias para esclarecer el hecho.

Hoy 23:42

Yonathan Martín Romano, de 28 años, fue encontrado tendido en la vía pública con una herida de arma de fuego en el pecho. Su muerte causó una profunda conmoción entre familiares y vecinos del barrio Adela, algunos de los cuales aportaron sus testimonios sobre lo ocurrido.

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En diálogo con Noticiero 7, uno de los vecinos contó que una cámara de seguridad habría registrado a un automóvil saliendo de la zona en un horario cercano al hecho. También señaló que existen diferentes versiones sobre la cantidad de detonaciones que se escucharon.

“Hay unos que dicen que fueron dos tiros, hay otros que dicen que fueron tres, hay otros que dicen que fue uno”, explicó.

Otro vecino aseguró haber escuchado un vehículo detenerse y posteriormente una detonación. “Escuché un auto que frenó y se escuchó un tiro. Un solo disparo, no tres, como dicen”, relató.

El hombre también recordó el doloroso momento en el que los padres de Romano llegaron al lugar y encontraron a su hijo. “El papá se desesperó”, expresó, y contó que conocía al joven desde pequeño por su amistad con sus hijos.

En medio de la conmoción, el vecino reclamó además una mayor colaboración de quienes puedan tener información sobre lo sucedido. “No se quieren involucrar, que queda mal porque mañana nos puede pasar a nuestros hijos. Creo que se tienen que involucrar mucho”, sostuvo.

Según contó, él mismo permaneció durante varias horas colaborando con los peritos que trabajaban en el lugar. “Yo con gusto lo hice porque a uno le puede pasar mañana y sería feo que nadie te ayude”, manifestó.

Por el momento, la Justicia trabaja sobre distintas hipótesis y continúa recabando testimonios, registros de cámaras de seguridad y otros elementos que permitan reconstruir lo sucedido e identificar al responsable del homicidio.

Mientras avanza la investigación, familiares, amigos y vecinos de Yonathan Romano esperan respuestas y el esclarecimiento del hecho.