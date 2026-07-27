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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUL 2026 | 18º
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La Banda Tacita de Plata ofrece un concierto gratuito en el Teatro Mitre

El martes 28 de julio, el Teatro Mitre será el escenario de un concierto gratuito de la Banda Tacita de Plata con dos funciones programadas a las 19:30 y 21:15 horas.

Hoy 23:27

La Banda Tacita de Plata ofrecerá un espectacular concierto el martes 28 de julio en el histórico Teatro Mitre, un evento que combina tradición, identidad local y espectáculo en vivo, con entrada libre y gratuita para todo el público.

Ante la expectativa generada en la comunidad, la organización ha decidido ofrecer dosp funciones del concierto, garantizando así la posibilidad de que más personas puedan disfrutar de esta experiencia musical.

Ambas funciones se desarrollarán en la sala del Teatro Mitre, reconocido como uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad, que abre una vez más sus puertas para acompañar a la comunidad en una nueva propuesta artística y musical.

Desde la administración del teatro se informa que las entradas para el concierto de la Banda Tacita de Plata podrán ser retiradas a partir de este martes 28 de julio, desde las 10 horas, en las boleterías del Teatro Mitre.

Es importante destacar que el acceso al espectáculo es libre y gratuito, por lo que se recomienda a los interesados acercarse con tiempo suficiente para asegurar su lugar en la función de su preferencia.

Este concierto de la Banda Tacita de Plata se perfila como una de las citas culturales más esperadas de la temporada, reafirmando el compromiso del Teatro Mitre con la difusión de la música y las expresiones artísticas locales.

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