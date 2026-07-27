VIDEO | “¿Quién es ese tipo?”: Lula rompió el silencio sobre Milei y respondió con ironía

El presidente de Brasil rompió el silencio luego de las declaraciones de su par argentino y su respuesta provocó risas entre los presentes. El episodio se produce en medio de una creciente tensión diplomática entre ambos países.

Hoy 21:10

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió este lunes a las declaraciones que Javier Milei realizó en su contra durante el acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y eligió la ironía para referirse al mandatario argentino.

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Ante una consulta de periodistas sobre qué opinaba de los dichos del Presidente argentino, Lula evitó entrar en una confrontación directa y lanzó una breve respuesta: “¿Quién es ese tipo?”.

La frase del mandatario brasileño provocó risas entre quienes se encontraban presentes en la sede de Itamaraty, donde fue abordado por la prensa. De esta manera, Lula se pronunció por primera vez luego de las críticas que Milei había realizado en territorio brasileño.

El episodio se produjo luego de que el mandatario argentino participara de un acto político encabezado por el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, donde cuestionó al Gobierno brasileño y respaldó públicamente su candidatura presidencial.

Durante su intervención, Milei habló del denominado “riesgo Lula” y convocó al pueblo brasileño “a no dejarse robar el futuro”. También sostuvo que las decisiones que adopten los ciudadanos en las urnas tendrán consecuencias durante las próximas décadas.

Las declaraciones generaron malestar en el Gobierno de Brasil y sumaron un nuevo capítulo a las diferencias que mantienen ambos mandatarios.

En ese contexto, el canciller brasileño, Mauro Vieira, se reunió este lunes con el embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, para transmitirle la posición del Gobierno de Lula y solicitar explicaciones formales por las declaraciones del presidente argentino.

El reclamo brasileño también estuvo relacionado con los cuestionamientos realizados por Milei contra el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Mientras la Cancillería brasileña avanzó por la vía diplomática, Lula optó por una respuesta mucho más breve ante la prensa. Con un “¿Quién es ese tipo?”, el mandatario evitó extenderse sobre Milei y su reacción rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.