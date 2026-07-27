Mejoran la transitabilidad en la Ruta 206 y accesos a parajes de La Cañada

La comisión municipal ejecuta tareas de mantenimiento y mejora de la red vial de la zona, con intervenciones sobre un tramo de la Ruta Provincial 206 y distintos caminos vecinales y enripiados.

Hoy 21:11

Los trabajos fueron realizados con maquinaria propia y tienen como objetivo optimizar la transitabilidad, garantizar una circulación más segura y facilitar el traslado diario de los vecinos, especialmente en sectores rurales donde los caminos cumplen un rol fundamental para la producción y la comunicación entre comunidades.

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El comisionado municipal Cristian Abiakel destacó la importancia de estas acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. "Estamos trabajando de manera permanente para mantener en condiciones los caminos que utilizan nuestros vecinos todos los días. Sabemos que contar con vías de comunicación seguras y transitables es fundamental para el desarrollo de nuestros parajes y para las actividades productivas de la región", expresó.

Asimismo, señaló que las tareas continuarán en distintos sectores de la jurisdicción como parte de un plan de mantenimiento que busca dar respuesta a las necesidades de las comunidades rurales.

“Poder realizar estos trabajos con maquinaria propia nos permite actuar con mayor rapidez y planificar intervenciones en distintos puntos de la zona. Nuestro compromiso es seguir mejorando la infraestructura vial y acompañando el crecimiento de La Cañada”, agregó.

Abiakel también agradeció el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, al considerar que el trabajo articulado resulta clave para concretar obras y acciones que benefician a toda la comunidad.

"Contamos con el permanente respaldo del Gobierno provincial, que nos permite avanzar con obras y mejoras que tienen un impacto directo en la vida de nuestros vecinos. Seguiremos gestionando y trabajando para fortalecer la conectividad y el desarrollo de cada uno de nuestros parajes", concluyó.

Las tareas forman parte de las acciones que la Comisión Municipal viene desarrollando para conservar en buen estado los caminos rurales y garantizar mejores condiciones de circulación en todo el ámbito de La Cañada.