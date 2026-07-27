Nicolás Cabré despidió a su hermano Duilio con un emotivo mensaje: "Te amo y nunca jamás te voy a olvidar"

El actor atraviesa un duro momento personal tras la muerte de su hermano mayor, Duilio Cabré. A través de sus redes sociales, le dedicó un sentido mensaje de despedida. El fallecimiento ocurre poco más de un año después de la muerte de su madre.

Hoy 21:52

Nicolás Cabré atraviesa un difícil momento personal tras la muerte de su hermano Duilio, a quien despidió con un sentido posteo a través de sus redes sociales.

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“Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”, comenzó escribiendo junto a una foto donde se los veía sonrientes.

Acto seguido, aseguró: “Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí, lamentablemente, tener que extrañarte”. “Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”, concluyó.

El hermano del actor era totalmente ajeno al medio, por lo que no se sabía demasiado de él. Sin embargo, tiempo atrás, invitado a Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), Nico habló de él y de la relación que tenían.

“Yo tengo un hermano, Duilio. Es mayor, nos llevamos un año y ocho meses, hicimos absolutamente todo juntos. Él es taxista, agarró la posta de mi viejo. Él hacía otras cosas y ahora está con el taxi”, dijo en aquel entonces.

Consultado acerca de cómo le iba, expresó: “Le va, está difícil como para todos. Es difícil la realidad del taxista. Está difícil, pero la rema con hidalguía muchas veces”.

La muerte de Duilio ocurrió un año después de otro año golpe familiar para el actor. En junio de 2025, tuvo que despedir a su mamá, Cristina Birckenstaedt, quien falleció el 12 de ese mes.

En esa ocasión, el actor publicó una imagen de ella de pequeña, con un texto que decía: “Hoy te fuiste y encontré esta foto. Volá Cristina... volá lo más alto que puedas. Volá lo más alto que quieras. Acá te vamos a recordar y extrañar”.