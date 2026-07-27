Tragedia en Mar de Ajó: una beba murió tras ser encontrada dentro de un balde con agua

La niña, de un año, fue trasladada de urgencia al hospital local, pero llegó sin signos vitales. La Justicia investiga el hecho como una posible muerte accidental.

Hoy 20:38

Una tragedia conmocionó a la localidad bonaerense de Mar de Ajó, luego de que una beba de un año falleciera tras ser encontrada dentro de un balde con agua en el interior de su vivienda. El caso es investigado por la Justicia, que intenta determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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Según las primeras actuaciones, el episodio se produjo durante la jornada del domingo en una casa familiar. Al advertir la situación, los familiares de la menor dieron aviso a los servicios de emergencia, que enviaron asistencia al domicilio.

La beba fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Mar de Ajó, donde los profesionales médicos realizaron maniobras de reanimación siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Sin embargo, la pequeña ingresó al centro de salud sin signos vitales.

Investigación judicial

Tras confirmarse el fallecimiento, tomó intervención la Fiscalía de turno, que inició una investigación para establecer cómo ocurrió la tragedia.

Como parte de las primeras medidas, el fiscal a cargo ordenó la realización de una autopsia, cuyo resultado será determinante para conocer con precisión la causa de la muerte y reconstruir los momentos previos al hallazgo de la menor.

La causa fue caratulada preventivamente como “averiguación de causales de muerte”, una figura utilizada en este tipo de investigaciones mientras se aguardan los informes forenses y se reúnen nuevos elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.