Boca recupera a Paredes y prepara el equipo para la revancha ante O’Higgins

El capitán volvió a los entrenamientos después de un breve descanso y sería titular este jueves en Rancagua. Arruabarrena también recuperó a Carlos Palacios y Milton Giménez.

Hoy 20:45

Boca intenta dejar rápidamente atrás la dura derrota por 3-0 ante Deportivo Riestra y ya concentra todas sus energías en la revancha frente a O’Higgins, por los playoffs de la Copa Sudamericana.

Una de las principales novedades en el entrenamiento de este lunes fue el regreso de Leandro Paredes, quien se reincorporó al plantel después de los días de descanso que le otorgó Rodolfo Arruabarrena tras su participación en el Mundial con la Selección Argentina.

El capitán no estuvo presente en el encuentro ante Riestra, pero volvería directamente a la formación titular para el duelo internacional. Paredes había jugado desde el inicio en la victoria por 1-0 en La Bombonera, en la que asistió a Miguel Merentiel para el único gol.

Boca define su futuro en Chile

La revancha se disputará este jueves 30 de julio, desde las 21.30 de la Argentina, en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua. El Xeneize deberá defender la mínima diferencia conseguida como local para avanzar a los octavos de final, donde espera Recoleta de Paraguay.

Arruabarrena no realizaría una rotación tan amplia como la utilizada ante Riestra y apostaría nuevamente por la base que consiguió la victoria en el primer partido.

Álvaro Montero estaría disponible pese a haber terminado el último encuentro con gestos de dolor. En principio, el arquero colombiano no será sometido a estudios y se perfila para conservar su lugar.

Arruabarrena recupera jugadores

El cuerpo técnico también recibió buenas noticias con las reincorporaciones de Carlos Palacios y Milton Giménez.

Palacios dejó atrás una molestia muscular, mientras que Giménez se recuperó de un desgarro en el aductor. Ambos podrían integrar la delegación que viajará a Chile.

Además, Boca espera por Leandro Lozano, quien se recupera de una molestia física y podría volver a trabajar junto al grupo durante la práctica del martes.

El probable equipo de Boca ante O’Higgins

Aunque la formación se definirá en los próximos entrenamientos, Arruabarrena podría repetir gran parte del once que se impuso en La Bombonera:

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel.

El entrenador buscará una reacción inmediata después del golpe sufrido ante Riestra. “Me preocupa que no sepamos levantarnos de esta derrota”, reconoció el Vasco, quien consideró fundamental mantenerse unidos y corregir rápidamente los errores.