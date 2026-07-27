Una nueva terapia contra el cáncer de próstata reduce más de la mitad los efectos adversos del tratamiento tradicional

Un estudio con seguimiento de diez años demostró que la terapia focal logra resultados similares a la cirugía en pacientes seleccionados, pero con menor impacto sobre la continencia urinaria y la función sexual. El tratamiento ya se utiliza en Argentina.

Hoy 20:34

Un nuevo avance en el tratamiento del cáncer de próstata abrió una nueva posibilidad para miles de pacientes: un estudio internacional con seguimiento durante diez años confirmó la efectividad de la terapia focal, un enfoque menos invasivo que permite eliminar el tumor sin extirpar toda la glándula y con una reducción significativa de los efectos adversos.

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La investigación, liderada por especialistas del Imperial College de Londres, analizó la evolución de 3.477 pacientes tratados en centros especializados del Reino Unido y Países Bajos. Los resultados indicaron que la terapia focal obtuvo resultados comparables a la prostatectomía radical (cirugía para extraer la próstata) y la radioterapia en determinados casos, pero con menos complicaciones relacionadas con la calidad de vida.

¿En qué consiste la terapia focal para el cáncer de próstata?

La terapia focal utiliza distintas fuentes de energía para destruir únicamente la zona afectada por el tumor, sin retirar la totalidad de la próstata. Entre las tecnologías estudiadas se encuentran el ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU) y la crioterapia, que utilizan calor o frío extremo para eliminar el tejido canceroso.

El tratamiento está dirigido principalmente a pacientes con tumores localizados en un solo lado de la próstata, de riesgo intermedio o intermedio alto y sin metástasis. Según especialistas, este grupo representa aproximadamente entre el 30% y el 40% de los diagnósticos de cáncer de próstata.

Los resultados del seguimiento mostraron que la mortalidad por cáncer de próstata a diez años fue del 0,13%, mientras que las complicaciones urinarias y sexuales fueron considerablemente menores en comparación con los tratamientos quirúrgicos tradicionales.

El impacto de la terapia en Argentina

En Argentina, donde se diagnostican alrededor de 11.000 nuevos casos de cáncer de próstata por año, esta alternativa comenzó a implementarse hace más de una década en centros especializados.

Especialistas argentinos destacaron que el nuevo estudio representa un impulso para ampliar el acceso a esta modalidad terapéutica, aunque todavía existen desafíos vinculados a los costos de la tecnología, la formación médica y la disponibilidad de equipos especializados.

Ezequiel Becher, especialista argentino en urología, explicó que la evidencia internacional fortalece la aceptación de esta alternativa: "La conclusión es que la terapia focal es tan efectiva como la terapia radical, con menos efectos adversos, en pacientes adecuadamente elegidos".

Por su parte, Marcelo Borghi, pionero en el uso de esta técnica en el país, señaló que la terapia focal pasó de ser una propuesta innovadora a convertirse en una opción concreta para determinados pacientes. "Hoy en día hay una aceptación de que el uso de la terapia focal no solo es futuro, sino también presente", afirmó.

Un cambio de paradigma en el tratamiento

Los especialistas comparan este avance con la evolución que tuvo el tratamiento del cáncer de mama, donde durante años se pasó de cirugías más agresivas a procedimientos destinados a conservar tejido sano cuando era posible.

En el caso del cáncer de próstata, la terapia focal busca preservar la glándula y evitar secuelas frecuentes de los tratamientos radicales, como la incontinencia urinaria y las alteraciones en la función sexual.

Según los investigadores, los nuevos resultados podrían ampliar las recomendaciones para pacientes con enfermedad de mayor riesgo, aunque remarcan que la selección adecuada de cada caso será clave para definir cuál es el tratamiento más conveniente.

El avance representa un nuevo escenario en la lucha contra una de las enfermedades oncológicas más frecuentes en hombres y abre la puerta a tratamientos más personalizados, con igual eficacia y menor impacto en la vida cotidiana de los pacientes.