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El riesgo país bajó a 430 puntos y subieron los bonos y acciones argentinas

Los activos argentinos operan con ganancias este lunes, impulsados por un mejor clima financiero internacional tras la tregua entre Estados Unidos e Irán.

Hoy 20:25

El riesgo país desciende a 430 puntos básicos este lunes, en una jornada positiva para los activos argentinos. Los bonos soberanos en dólares operan con ganancias y las acciones avanzan tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street, en un contexto de mejora del clima financiero internacional.

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En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, avanzan en promedio 0,2%. A la vez, el índice de riesgo país elaborado por JP Morgan cae siete unidades y se ubica en 430 puntos básicos.

A las 11, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 0,7% y se ubicó en 3.300.000 puntos.

Entre las acciones argentinas y los ADR que cotizan en Nueva York predominan las ganancias, encabezadas por Globant, con un avance de 5,1%, seguida por las entidades bancarias, que registran mejoras cercanas al 3%.

La mejora de los activos locales acompaña el desempeño de los mercados internacionales. Los principales índices de Wall Street avanzan alrededor de 1% en una jornada marcada por una fuerte baja de los precios del petróleo y por la expectativa de los inversores ante una semana cargada de resultados corporativos de las principales empresas tecnológicas y una nueva decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El petróleo también refleja el cambio de escenario. El barril Brent, referencia internacional, retrocede 5,8% y cotiza a U$S 91,17 para entrega en septiembre. En tanto, el WTI, referencia en Estados Unidos, pierde 5,4% y se negocia a U$S 84,45 por barril.

El movimiento de los mercados se produce luego de la tregua alcanzada entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana. La pausa en las hostilidades renovó las expectativas sobre una posible reanudación de las negociaciones y contribuyó a mejorar el ánimo de los inversores, con impacto directo en los precios del petróleo y en los mercados financieros globales.

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