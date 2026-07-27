Caputo destacó el respaldo del FMI y aseguró que Georgieva está "impresionada" con el programa económico

El ministro de Economía afirmó que la titular del Fondo Monetario Internacional elogió los resultados de la gestión de Javier Milei y sostuvo que Argentina está mejor preparada para enfrentar la volatilidad internacional.

Hoy 20:00

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó este lunes que la directora del FMI, Kristalina Georgieva, "dijo que está impresionada con los resultados del programa" económico de la gestión de Javier Milei.

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"Dijo que éramos uno de los países que mejor preparado está para la volatilidad que se está viendo en el mundo porque Argentina tiene superávit fiscal y energético, en un contexto de guerra donde los precios de la energía suben fuertemente, se habló de eso en la reunión con el Presidente", remarcó el funcionario.

También reveló que a la titular del FMI le explicó "los puntos más importantes de la reforma laboral, como que las empresas pasan de pagar 19 puntos de cargas a 2".

"Hablamos de la importancia de lograr mayor empleo formal, el objetivo es que cada vez haya más formalidad", señaló.

Caputo realizó esas declaraciones a la prensa en las puertas del Palacio Libertad, donde acompañó a Georgieva, quien disertó ante empresarios y estudiantes sobre las perspectivas económicas globales y las proyecciones del organismo para la región de América Latina.