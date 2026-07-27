El riesgo país baja a 430 puntos y suben los bonos y acciones argentinas

Los activos argentinos operan con ganancias este lunes, impulsados por un mejor clima financiero internacional tras la tregua entre Estados Unidos e Irán.

Hoy 17:34

El riesgo país desciende a 430 puntos básicos este lunes, en una jornada positiva para los activos argentinos. Los bonos soberanos en dólares operan con ganancias y las acciones avanzan tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street, en un contexto de mejora del clima financiero internacional.

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En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, avanzan en promedio 0,2%. A la vez, el índice de riesgo país elaborado por JP Morgan cae siete unidades y se ubica en 430 puntos básicos.

A las 11, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 0,7% y se ubicó en 3.300.000 puntos.

Entre las acciones argentinas y los ADR que cotizan en Nueva York predominan las ganancias, encabezadas por Globant, con un avance de 5,1%, seguida por las entidades bancarias, que registran mejoras cercanas al 3%.