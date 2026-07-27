Incendios en Salvador Mazza afectan a intendente y fiscal local

En Salvador Mazza, un incendio simultáneo en la propiedad del intendente y la vivienda del fiscal genera preocupación entre los ciudadanos.

Hoy 16:46

Durante la mañana del sábado, Salvador Mazza experimentó una situación alarmante con incendios simultáneos que afectaron a dos propiedades de figuras importantes de la comunidad.

Un salón de fiestas ubicado en el Barrio Luján, perteneciente al actual intendente Gustavo Subelza, sufrió daños severos, mientras que la vivienda del fiscal Armando Cazón también fue consumida por las llamas.

Salvador Valenti, presidente de los Bomberos de Salvador Mazza, comentó sobre la magnitud de los incendios, indicando que las pérdidas en el salón son casi totales.

Valenti proporcionó detalles sobre la respuesta de los bomberos, señalando que, aunque se extinguieron rápidamente, las causas del fuego están bajo investigación.

En cuanto a las posibles causas, Valenti mencionó que la provincia enviará peritos para determinar el origen del incendio, sugiriendo que podría tratarse de un daño a la propiedad o un atentado.

El hecho de que ambos incendios ocurriesen casi al mismo tiempo ha generado especulaciones en la comunidad, dado que tanto el intendente como el fiscal son figuras reconocidas en el pueblo.

Los bomberos lograron sofocar las llamas, pero el impacto emocional y social de estos incidentes ha dejado una marca significativa en la ciudad.