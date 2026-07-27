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Mascotas

Rocky y Tina buscan cambiar sus vidas y esta tarde serán protagonistas de “¿Qué, no me has visto?”

Desde las 18, el streaming podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de Panorama Play, con una misión muy especial: encontrar una familia para estos dos perritos.

Hoy 16:50

Rocky y Tina buscan una oportunidad para cambiar sus vidas. Dóciles, cariñosos y con mucho amor para dar, los dos perritos necesitan encontrar un hogar seguro y esta tarde serán los protagonistas de una jornada especial en Panorama Play.

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Desde las 18 horas, Rocky y Tina estarán en “¿Qué, no me has visto?”, donde se realizará una adopción en vivo con el objetivo de encontrar personas dispuestas a abrirles las puertas de su casa y convertirlos en parte de su familia.

La búsqueda es especialmente importante porque, si no consiguen un lugar seguro donde quedarse, podrían tener que volver a la calle. Por eso, la propuesta también apunta a que la historia llegue a la mayor cantidad de personas posible y aparezca esa familia que pueda brindarles los cuidados y el cariño que necesitan.

Quienes quieran conocerlos y acompañar esta iniciativa podrán prenderse al vivo de “¿Qué, no me has visto?” desde las 18, a través del canal de YouTube de Panorama Play. También pueden ayudar compartiendo la historia de Rocky y Tina para multiplicar sus posibilidades de encontrar un hogar.

Las personas interesadas en adoptarlos o que deseen recibir más información pueden comunicarse al +54 9 3855 79-5000, número de Diario Panorama, o contactarse a través de Instagram en @panoramaplay.sde.

Esta tarde, Rocky y Tina tendrán su lugar frente a las cámaras de Panorama Play, pero el verdadero objetivo estará del otro lado: encontrar a quienes quieran darles la familia y el hogar que están esperando.

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