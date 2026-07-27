El golazo de Cabo Verde ante Argentina fue elegido como el mejor del Mundial 2026

Sidny Lopes Cabral recibió el premio por su espectacular remate al ángulo frente al Dibu Martínez. El tanto significó el empate parcial en un partido que la Albiceleste terminó ganando 3-2 en la prórroga.

Hoy 16:26

La FIFA confirmó que el gol convertido por Sidny Lopes Cabral ante la Selección Argentina fue elegido por los hinchas como el mejor del Mundial 2026.

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El lateral derecho de Cabo Verde recibió el reconocimiento por el impactante remate que marcó el 2-2 parcial en el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final, disputado en el Miami Stadium.

Cabral dejó en el camino a Alexis Mac Allister y, desde afuera del área, sacó un disparo con efecto que se clavó en uno de los ángulos del arco defendido por Emiliano “Dibu” Martínez.

El seleccionado argentino terminó imponiéndose por 3-2 durante la prórroga, pero la conquista del futbolista caboverdiano quedó como una de las imágenes más recordadas de la Copa del Mundo.

“Pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’”

El jugador de 23 años reconoció que ni siquiera él podía creer la trayectoria que había tomado la pelota.

“En cuanto superé a mi rival, vi el espacio y apunté al arco. Cuando levanté la vista y vi que la pelota iba hacia allá, pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’. No me lo podía creer”, recordó.

La celebración también dejó una particular historia familiar. Cabral corrió hacia la tribuna para dedicarle el gol a sus seres queridos, pero descubrió que su madre, Teresa, se había desmayado por la emoción.

“Vi a mi madre llorando y todo el mundo estaba pendiente de ella porque se había descompuesto cuando marqué”, contó el futbolista.

De la quinta división alemana al mejor gol del Mundial

La historia de Cabral está marcada por un rápido crecimiento deportivo. Tres años antes de disputar la Copa del Mundo jugaba en la quinta categoría de Alemania y atravesaba condiciones económicas difíciles.

Antes del partido contra Argentina, el defensor había contado que uno de sus mayores deseos era conocer y fotografiarse con Lionel Messi. Sin embargo, terminó el torneo con uno de los reconocimientos individuales más importantes.

También recibió un mensaje de Marcelo, histórico lateral del Real Madrid y uno de sus ídolos, quien le comunicó que había votado por su gol.

“Me dijo que había votado mi gol como el mejor del Mundial. Le respondí que estaba emocionado y me contestó: ‘Ha sido un placer verte jugar, sos muy bueno’”, reveló Cabral.

El futbolista de Cabo Verde quedó por encima de las conquistas de Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, y Wilson Isidor, de Haití, que completaron los primeros puestos de la votación. Su nombre se incorporó así a la lista de ganadores que integran jugadores como Maximiliano Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard y Richarlison.