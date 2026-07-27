Referentes de River pidieron el regreso de Germán Pezzella al plantel

Tras las derrotas ante Aldosivi y Barracas Central, algunos líderes del vestuario le habrían solicitado a la dirigencia que reconsidere la situación del defensor campeón del mundo.

Hoy 15:46

El delicado presente deportivo de River generó un pedido desde el interior del plantel. Algunos de los referentes le habrían solicitado a la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo que evalúe la reincorporación de Germán Pezzella, uno de los futbolistas apartados durante la pretemporada.

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La solicitud se produjo después de la eliminación ante Aldosivi por la Copa Argentina y la derrota frente a Barracas Central en el debut del Torneo Clausura.

Pezzella integra el grupo de jugadores que se entrena separado en Cantilo, mientras espera definir su futuro y encontrar un nuevo club. El defensor había sido marginado por decisión de la dirigencia, en concordancia con el entrenador Eduardo Coudet.

El liderazgo de Pezzella, uno de los motivos del pedido

Aunque no logró sostener un alto rendimiento desde su regreso en agosto de 2024, el zaguero de 35 años era considerado uno de los referentes del vestuario.

Surgido de las inferiores del club, Pezzella fue protagonista de momentos importantes, como su gol ante Boca en el Superclásico de 2014 y el tanto convertido frente a Atlético Nacional en la final de la Copa Sudamericana de ese mismo año.

Además, fue campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 y mantiene una estrecha relación con Nicolás Otamendi y Marcos Acuña, con quienes compartió numerosos años en la Albiceleste.

El pedido también estaría relacionado con la pérdida de liderazgo que sufrió el plantel después de las salidas de Franco Armani y Juan Fernando Quintero.

La dirigencia deberá tomar una decisión

Pezzella forma parte de la lista de 14 futbolistas que fueron separados al comienzo de la pretemporada. En ese grupo también aparecen nombres como Maximiliano Salas, Kendry Páez, Matías Viña y Matías Galarza Fonda.

Ahora, la dirigencia deberá responder al pedido del vestuario y decidir si mantiene su postura o permite que el defensor vuelva a trabajar junto al plantel profesional.

La determinación podría resultar importante para el clima interno de un River que necesita reaccionar rápidamente después de un comienzo de semestre marcado por los malos resultados.