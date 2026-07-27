"Se casan ahora": la frase de Susana Giménez que desató rumores sobre la boda de Tini y Rodrigo De Paul

La conductora sorprendió al revelar la supuesta fecha del casamiento y llenó de elogios a la pareja.

Hoy 15:34

Desde hace tiempo se rumorea que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul podrían dar el sí. Si bien circularon fechas y lugares posibles, lo cierto es que ninguno de los protagonistas confirmó ningún tipo de información. Sin embargo, este domingo Susana Giménez se fue de boca y filtró algunos detalles.

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Al aire de Por el mundo mundial (Telefe), Marley y Susana conversaron sobre distintos temas y fue que, casi sin querer, la diva soltó uno de los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo.

“Nos encontramos con los papás de De Paul el otro día. Estaban con los dos hijos de él en un restaurante. Ahora está reenamorado de Tini”, le comentó el conductor a su invitada.

Ella no escatimó en elogios y sumó: “Están muy... Se casan ahora, el 19 de diciembre. Hacen muy linda pareja”.

El dato que dio Susana coincide con la fecha que había anticipado Pilar Smith al aire de LAM (América) en enero de este año. En aquel entonces, la panelista precisó que la boda tendría lugar en el exclusivo Dock Haras de Exaltación de la Cruz ya que el objetivo de la pareja es vivir una noche “única e inolvidable”, rodeados de sus seres queridos y en un entorno de máxima privacidad.