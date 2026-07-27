Milei recibió a Kristalina Georgieva en Casa Rosada tras el respaldo del FMI al rumbo económico

La titular del Fondo Monetario Internacional mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, luego de destacar la disciplina fiscal del Gobierno y asegurar que Argentina no necesitará financiamiento adicional del organismo durante 2027.

Hoy 15:30

El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras su arribo a la Argentina. Antes de la reunión, Georgieva participó en una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en el Ministerio de Economía.

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Durante ese encuentro, la funcionaria advirtió que los riesgos económicos deben gestionarse con políticas sólidas y buffers fuertes. Remarcó la disciplina fiscal ejercida por el Gobierno, destacó el aporte de sectores como petróleo, gas, minería y agricultura, y recomendó enfocar las reformas en la construcción, los servicios y la logística. Georgieva subrayó la relevancia de las pymes en la generación de empleo formal y respaldó la reforma laboral. Además, aseguró que Argentina no necesitará financiamiento adicional del FMI el año próximo, resaltando la estrategia de acumulación de reservas y la viabilidad económica hasta 2027.

A las 14 horas estaba programado que el presidente Milei reciba a la titular del FMI para mantener un encuentro de solo treinta minutos del que también participó el ministro de Economía, Luis Caputo. A las 14:30 se esperaba por una reunión de Georgieva con el gabinete ampliado.

La agenda de la titular del FMI en la Argentina continuará este lunes ya que luego de las reuniones en Casa Rosada, mantendrá un encuentro en el Palacio Libertad junto con estudiantes de universidades privadas entre ellas la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la Universidad San Andrés (Udesa), entre otras.