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El municipio advierte a la comunidad sobre posibles estafas con falsos vendedores de bolsas de residuos

Recomendaron denunciar cualquier situación sospechosa a través de Alerta Banda o ante la Policía.

Hoy 14:30
La Banda

La Municipalidad de La Banda solicita a los vecinos mantenerse alerta ante la modalidad de estafa que se ha registrado en distintas ciudades del país, donde personas se hacen pasar por trabajadores municipales o del servicio de recolección para ofrecer bolsas de residuos puerta a puerta y solicitar dinero.

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Desde el Municipio se informa que ningún empleado municipal está autorizado a vender bolsas de residuos, cobrar dinero en los domicilios ni realizar este tipo de actividades puerta a puerta.

Por este motivo, se recomienda a la comunidad: No abrir la puerta a personas desconocidas que se presenten como trabajadores municipales para vender productos, no entregar dinero ni realizar compras en nombre del municipio, no brindar datos personales ni permitir el ingreso de desconocidos al domicilio, ante cualquier situación sospechosa, realizar la denuncia a través de Alerta Banda o comunicarse de inmediato con la Policía.

En este sentido, la Municipalidad de La Banda reafirma su compromiso con la seguridad de los vecinos e invita a la comunidad a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, recordando que la prevención y la denuncia oportuna son fundamentales para evitar este tipo de delitos.

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