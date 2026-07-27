María Becerra destaca su identidad argentina en Barcelona

María Becerra reafirma su orgullo argentino en Europa tras su actuación en el BARTS Festival de Barcelona, donde levantó la bandera nacional en respuesta a las críticas en redes sociales.

Hoy 15:13

María Becerra ha captado nuevamente la atención del público tras interpretar el himno nacional argentino en la final del Mundial 2026. Durante su presentación en el BARTS Festival de Barcelona, la cantante mostró su orgullo nacional al alzar la bandera argentina frente a una multitud, un gesto que generó una fuerte repercusión en redes sociales.

El contexto internacional en el que se desarrolló esta actuación no fue menor, ya que días después de la final, circularon en redes sociales numerosos comentarios negativos hacia Argentina, que muchos usuarios catalogaron como una campaña anti Argentina. En este escenario, la actitud de Becerra fue interpretada como una forma de reafirmar su identidad nacional y un mensaje de unidad para sus seguidores.

La imagen de María Becerra, envuelta en los colores celeste y blanco, se viralizó rápidamente entre sus fanáticos y medios de comunicación. Este gesto fue celebrado como una muestra de compromiso con sus raíces, logrando hacer visible la identidad argentina en el exterior, a pesar de las controversias generadas tras la final del torneo.

Antes de su gira por España, la artista oriunda de Quilmes había manifestado su sentimiento hacia su país en sus redes sociales. En un mensaje a sus seguidores, expresó: “No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto”. Estas palabras acompañaron el anuncio de su serie de conciertos en España, que incluye presentaciones en distintas ciudades.

El impacto de su mensaje se vio amplificado por su reciente actuación en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde entonó el Himno Nacional Argentino frente a millones de espectadores. Este momento, cargado de simbolismo, fue acentuado por su vestuario, que representaba los colores de la bandera argentina y reforzó su mensaje de identidad.

La imagen de la cantante, de pie sobre el césped del estadio, vistiendo los símbolos patrios, se convirtió en un ícono de representación nacional en el exterior. Las fotografías de Becerra, especialmente con la camiseta de la selección, se difundieron ampliamente, consolidando su narrativa como artista comprometida con su país.

Frente a la ola de comentarios negativos sobre Argentina, Becerra optó por responder con un mensaje de orgullo y apertura, invitando a quienes tienen prejuicios a visitar el país. “Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio”, declaró la artista, reafirmando su conexión con su gente.