Asalto violento en San Pedro involucra a hermanastro como agresor

La víctima de un violento asalto en San Pedro identificó a su hermanastro como uno de los agresores, lo que añade un componente familiar al caso.

Hoy 14:40

En un incidente violento ocurrido en la ciudad de San Pedro, un transeúnte fue brutalmente atacado por dos motochorros que lo golpearon y le robaron sus pertenencias.

El hecho tuvo lugar el pasado sábado alrededor de las 17.40 en la calle Pacara, cerca de la intersección con José Hernández, en el barrio Providencia.

Según la denuncia presentada ante las autoridades, la víctima fue golpeada en la cabeza, lo que le causó inconsciencia y le permitió ser despojado de sus bienes antes de que los agresores se dieran a la fuga.

Una testigo, que transitaba en motocicleta, se detuvo para asistir a la víctima, quien, tras recuperar el conocimiento, se dio cuenta de que le habían robado su billetera y su teléfono celular.

La víctima se dirigió a la Seccional 26° para presentar su denuncia, proporcionando detalles sobre los atacantes y solicitando justicia por el violento asalto.

Durante la investigación, la víctima mencionó que su hermanastro estaba involucrado en el ataque, alegando que este ya había mostrado comportamientos agresivos previos y había sustraído bienes de su propiedad.

A pesar de las diligencias realizadas por una comisión policial en la zona, no se logró dar con el paradero de los inculpados, y el caso quedó en manos de la Seccional 26° bajo la supervisión del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.