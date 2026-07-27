Nediani anunció la extensión del "Artículo 23 Femenino" a todo el personal del sistema educativo municipal

El beneficio, que otorga un día libre por mes con goce íntegro de haberes, alcanzará ahora también al personal administrativo y de maestranza de los establecimientos educativos municipales de La Banda.

Hoy 14:27

El intendente Ing. Roger E. Nediani se reunió con docentes y directivos para dar a conocer una importante medida destinada al personal femenino que integra el Sistema de Educación Municipal de la ciudad de La Banda.

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Está medida tiene que ver con la extensión al personal administrativo y de maestranza del "Artículo 23 Femenino" que concede un día libre por mes con goce íntegro de haberes, con la sola presentación de la solicitud correspondiente.

El encuentro se realizó en las instalaciones de la Escuela de Programación y Robótica donde también estuvieron presentes la secretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres y la coordinadora de de Personal, Dra. Maria Cristina Salazar; además de autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal, concejales, la supervisora de los Jardines de Infantes Municipales. Lic. Mercedes Ibañez, autoridades y Miembros del Sistema Educativo Municipal, miembros del Tribunal de Disciplina, y de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones.

En la oportunidad, la secretaria de Gobierno, indicó: "Con estas acciones queremos contemplar a todo el personal femenino que tiene un rol importante en el sistema educativo municipal, es una forma de garantizar la igualdad y fortalecer el acceso a los derechos que todas tenemos como mujeres trabajadoras".

Por su parte, el intendente Nediani, señaló: "En el marco de esta gestión comprometida con la protección de los derechos de las trabajadoras municipales y con el fortalecimiento de políticas que promuevan el bienestar y la igualdad de oportunidades, se realizará el anuncio de la de la extensión de la aplicación del Articulo 23 del anexo II de la Reforma del Estatuto personal docente de la Municipalidad de La Banda, es un beneficio dirigido al personal administrativo y a las maestras de los distintos niveles del Sistema de Educación Municipal".

"Esta iniciativa representa un nuevo paso en el reconocimiento de la labor, el compromiso y la dedicación que, día a día, las trabajadoras de la educación brindan al servicio de la comunidad bandeña. Renovamos el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta, fortaleciendo una educación pública municipal basada en la inclusión, el respeto, la equidad y el permanente acompañamiento a quienes, con vocación y responsabilidad, contribuyen diariamente a la formación de nuestras niñas y niños", finalizó Nediani.