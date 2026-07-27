Kristalina Georgieva celebró la acumulación de reservas por parte del Banco Central: "Sigan comprando"

La directora gerente del FMI participó de una conferencia junto a funcionarios argentinos y destacó avances económicos, aunque reconoció que el proceso de ajuste genera desafíos sociales y fiscales.

Hoy 13:48

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, encabezó una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, donde la funcionaria internacional se presentó acompañada por una comitiva integrada por Andreas Bauer, Nigel Chalk, Luis Cubeddu y Joyce Wong. En el encuentro estuvieron presentes también representantes del equipo económico, entre ellos Pablo Lavigne, Martín Vauthier, Felipe Núñez, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. En la ocasión, la funcionaria celebró el fortalecimiento de la posición externa de la Argentina y la acumulación de reservas por parte del BCRA: “Sigan comprando”, dijo.

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Durante su intervención, Georgieva remarcó: “Argentina es en una posición mucho más sólida y esto es el resultado de un trabajo arduo del Gobierno”, a la vez que subrayó el impacto directo sobre la economía de medidas que derivaron en un cambio del déficit primario a un superávit, la reducción de la inflación y un aumento de las reservas internacionales. Según expuso la titular del FMI, el Banco Central sumó treinta mil millones de dólares y el Tesoro logró colocar bonos en mercados internacionales por cinco mil millones, con una nueva emisión en proceso.

La funcionaria del FMI puntualizó que el país logró bajar la inflación “del 210% a un aproximado de 30%” y sostuvo que el nivel de pobreza descendió de 50% a 20% en el periodo reciente. “Cuando el Gobierno tiene claro el apoyo a los sectores vulnerables, a las familias con niños y niñas, lo vemos en el nivel de pobreza”, afirmó. Además, destacó que los diferenciales de riesgo país cayeron de 500 a 400 puntos básicos y que el marco normativo impulsó compromisos de inversión privada por 45 mil millones de dólares, principalmente en sectores como el petróleo, el gas, la minería y el agro.

En su mensaje inicial, Georgieva planteó la necesidad de “lograr que el crecimiento de Argentina se pueda compartir más ampliamente” y propuso enfocar los esfuerzos en la generación de empleo y en facilitar el acceso al crédito para pequeñas empresas y hogares. La directora gerente del FMI recordó su experiencia personal en procesos de transformación económica y se dirigió al público argentino: “Yo sé que la transformación del tipo que Argentina está atravesando es difícil. Yo lideré tres de ellas. Mi propio país en los noventa, Bulgaria, ha sufrido hiperinflación de ocho mil trescientos por ciento y nos dio vuelta el escenario de la noche a la mañana”.

La funcionaria del FMI puntualizó que el país logró bajar la inflación “del 210% a un aproximado de 30%” y sostuvo que el nivel de pobreza descendió de 50% a 20% en el periodo reciente. “Cuando el Gobierno tiene claro el apoyo a los sectores vulnerables, a las familias con niños y niñas, lo vemos en el nivel de pobreza”, afirmó. Además, destacó que los diferenciales de riesgo país cayeron de 500 a 400 puntos básicos y que el marco normativo impulsó compromisos de inversión privada por 45 mil millones de dólares, principalmente en sectores como el petróleo, el gas, la minería y el agro.

La visita de Georgieva a la Argentina responde a una invitación formal del presidente Javier Milei y se da en un contexto de cambios en las prioridades del acuerdo entre el Gobierno y el FMI. Tras el último encuentro entre ambos en septiembre de 2025, en medio de la negociación de un rescate financiero previo a las elecciones legislativas, Georgieva regresa al país con una agenda centrada en reuniones con el gabinete ampliado y en la evaluación de los compromisos económicos asumidos por la administración nacional.

Durante su estadía, Georgieva mantendrá encuentros con funcionarios clave y visitará sectores estratégicos, como el energético. El martes 28 de julio tiene previsto viajar a Neuquén para recorrer el yacimiento Loma Campana en Vaca Muerta, acompañada por el presidente de YPF, Horacio Marín. Este punto de la agenda pone en foco el interés del FMI en el desarrollo energético argentino y su potencial impacto en la balanza de pagos y la estabilidad macroeconómica.