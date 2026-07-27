“Me trató de ladrón”: De Mendiguren anticipó que podría denunciar a Milei por injurias

El exministro de Producción aseguró que el Presidente lo acusó sin pruebas durante su discurso en La Rural y remarcó que nunca enfrentó causas judiciales por su gestión.

Hoy 12:21

El exministro de Producción, José de Mendiguren, salió al cruce de las acusaciones del presidente Javier Milei y anticipó que podría llevarlo a la Justicia: “Fueron infundadas”. Fue luego de que Milei calificara al exfuncionario de Eduardo Duhalde de “ladrón” y de haber “arruinado el país”.

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El expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) dijo que el Presidente lo acusó sin pruebas y habló de “injurias”: “Me molesta, no tuve ni una causa ni una demanda. Esto está desencajado”.

De Mendiguren anticipó que analiza presentarse en la Justicia “por la institucionalidad en la Argentina”: “Lo estoy pensando. Si nos acostumbramos a que esto pase a ser normal, que un Presidente pueda agredir de esta forma, absolutamente infundada, no es un buen camino para el país”.

El exfuncionario advirtió, en declaraciones a Radio Mitre: “Esto es serio, saca el debate de fondo ante la gran oportunidad que tiene el país. Que el Presidente llame a la violencia, no cierra por ningún lado para la Argentina. En lo personal me ofende, yo sé quién soy. No tengo procesos, tengo la conciencia tranquila".

Milei le hizo duras acusaciones a de Mendiguren, durante una entrevista en Radio Mitre. El Presidente vio al exfuncionario mientras se iba de la tradicional Expo Rural de Palermo, lo tildó de “ladrón” y lo acusó de haberles “robado US$30.000 millones a los argentinos": “Vos, sí, ladrón, vos arruinaste el país con (Eduardo) Duhalde y toda su banda”.

Previamente el mandatario volvió a respaldar el proyecto de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y criticó: “Hay un historial, digamos, desde el 2001, cómo nos estafaron. El gobierno de Duhalde cuando eliminó la convertibilidad y sacó esa leyenda que los billetes decían ‘convertible de curso legal’. De la noche a la mañana, Duhalde y su pandilla nos robaron treinta mil millones de dólares".

Luego dijo: “Mucha gente cree que la estafa viene dada por el impuesto inflacionario... Ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina. Mirá, ¿lo ves pasando? Fue cómplice de Duhalde de en la salida de la convertibilidad". Fue en ese momento que el Presidente le hizo las fuertes acusaciones al exfuncionario, al que se refirió como “de Mendicurren”.