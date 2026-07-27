Slavko Vincic, el árbitro de la polémica final Argentina-España, anunció su retiro

El juez esloveno puso fin a su carrera profesional a los 46 años, una semana después de dirigir la definición del Mundial 2026.

Hoy 12:19

El árbitro esloveno Slavko Vincic, quien dirigió la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, anunció su retiro del arbitraje profesional a los 46 años, apenas una semana después de la definición disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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La noticia fue confirmada por la Federación Eslovena de Fútbol, que informó a través de un comunicado que el juez decidió poner fin a su carrera en la élite del arbitraje internacional.

“Una semana después de la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Slavko Vincic ha puesto fin oficialmente a su histórica carrera como árbitro en la élite mundial”, señaló la entidad.

Vincic tuvo a su cargo la final en la que España venció por 1-0 a la Argentina en tiempo suplementario y se consagró campeona del mundo. El partido estuvo marcado por la tensión, el roce constante y algunas decisiones que generaron fuertes repercusiones, especialmente entre los hinchas argentinos.

Uno de los momentos más comentados fue la expulsión de Enzo Fernández al término de los 90 minutos reglamentarios, una acción que condicionó el desarrollo del alargue para el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

Pese a las críticas y controversias, el árbitro esloveno recibió un importante reconocimiento tras el torneo. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol lo eligió como el mejor árbitro del Mundial 2026, destacando su control disciplinario y su manejo en partidos de alta exigencia.

Además, la Asociación Italiana de Árbitros le otorgó el premio Giulio Campanati, una distinción que reconoce al mejor árbitro de cada Mundial o Campeonato de Europa.

Durante la Copa del Mundo, Vincic dirigió cuatro encuentros. Entre ellos, el debut de Brasil ante Marruecos, la victoria de México frente a Ecuador y la final entre Argentina y España.

Su carrera internacional había comenzado en 2010 y, desde entonces, fue designado para encuentros de gran trascendencia en torneos europeos y mundiales. Entre sus antecedentes más destacados aparecen la final de la Europa League 2022, entre Eintracht Frankfurt y Glasgow Rangers, y la final de la Champions League 2024, en la que Real Madrid venció a Borussia Dortmund.

También participó como cuarto árbitro en la final de la Europa League 2021, entre Villarreal y Manchester United, y fue elegido como el segundo mejor árbitro del mundo por la IFFHS en 2024.

Con su retiro, Vincic cierra una extensa trayectoria en el arbitraje internacional, coronada por su presencia en una final mundialista y por los reconocimientos recibidos tras el torneo.