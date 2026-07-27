Colombia: Abelardo De la Espriella anuncia que romperá relaciones con Cuba y Nicaragua

El presidente electo, quien asumirá el 7 de agosto, anunció que una vez en el cargo también cerrará 15 consulados y 14 embajadas. "En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías", dijo.

Hoy 10:16

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, quien asumirá el 7 de agosto al suceder a Gustavo Petro, dijo que, una vez en el cargo, cerrará 15 consulados,14 embajadas y romperá relaciones con Cuba y Nicaragua.

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Espriella detalló que cerrará sedes diplomáticas en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica.

También anunció que unificará oficinas en Francia e Italia donde además existen representaciones en organismos como la Unesco y la FAO. "En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías", dijo al referirse a Cuba y Nicaragua durante su anuncio, aunque aclaró que estas decisiones "no significan romper relaciones diplomáticas" con el resto de países.

"Con el resto de los países y organismos, Colombia mantendrá sus relaciones internacionales y garantizará la atención" de sus connacionales a través de otras embajadas, señaló De la Espriella en declaraciones en redes sociales.

El mandatario electo también planea reabrir la legación colombiana en Jerusalén y ordenará suspender la instalación de una embajada en Palestina, una iniciativa del presidente Gustavo Petro quien rompió en 2024 relaciones con Israel, tradicional aliado en materia de seguridad, en rechazo a la ofensiva de ese país en Gaza.

Ahorrar dinero y destinarlo a seguridad

De la Espriella justificó que el cierre de embajadas le permitirá ahorrar dinero y destinarlo a seguridad. En los planes del gobernante electo también está abrir una embajada en Nigeria que "permitirá reorganizar y hacer más eficiente" la presencia colombiana en el continente africano.

De la Espriella también informó que la ciudad de Barranquilla será "sede permanente" de la presidencia y que convertirá a la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo en Bogotá "en un museo abierto al público".

En medio de la polémica, De la Espriella asegura asumirá el cargo en una ceremonia que se desarrollará en la ciudad de Cali, una iniciativa que debe ser votada en el Congreso la próxima semana.