"Pasamos de un vocero presidencial canchero a un imbécil que anticipa el precio del dólar"

Así se refirió el licenciado Osvaldo Granados a las declaraciones de Adrián Ravier quien anticipó que un dólar a $1800 es una posibilidad en los próximos meses. Lo hizo durante su columna para Radio Panorama.

Hoy 08:23

El licenciado Osvaldo Granados lanzó fuertes críticas durante su columna de este lunes en Radio Panorama, donde apuntó contra el actual vocero presidencial, Adrián Ravier, por haber sugerido que el dólar podría alcanzar los $1800 en los próximos meses.

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“En 60 años nunca vi algo parecido. Ni el ministro de Economía se anima a decir cuánto puede estar el dólar de acá a tres meses”, expresó Granados, visiblemente molesto por las declaraciones. En ese sentido, cuestionó el rol comunicacional del Gobierno y consideró inapropiado que un vocero anticipe valores del mercado cambiario.

El economista fue aún más duro al trazar una comparación con la gestión anterior de Manuel Adorni: “Pasamos de un vocero ‘canchero’, agrandado, a alguien que anticipa el precio del dólar. Es una irresponsabilidad total”, afirmó. Incluso, utilizó una referencia a Nacha Guevara para reforzar su crítica: “El tiempo no tiene nada que ver… cuando sos bolud*, sos bolud*”, citó.

En otro tramo de su análisis, Granados también abordó el rol histórico del Fondo Monetario Internacional, a propósito de la visita de Kristalina Giorgieva al país.

Recordó que el organismo fue creado tras la Segunda Guerra Mundial para colaborar en la reconstrucción de Europa y que Argentina se incorporó en 1948, durante el gobierno de Juan Domingo Perón.

Según explicó, fue el propio Perón quien solicitó la intervención del FMI en el marco de su plan económico, con el objetivo de acceder a financiamiento del Banco Mundial para obras públicas.