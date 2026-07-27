Milei inicia una semana de agenda internacional con reuniones con Georgieva y Fujimori

El Presidente recibirá este lunes a la titular del FMI en Casa Rosada y luego viajará a Perú para participar de la asunción de Keiko Fujimori. También habrá un encuentro entre Diego Santilli y el embajador de Estados Unidos.

Hoy 09:03

El presidente Javier Milei comenzará una semana marcada por una agenda de fuerte relevancia internacional, con encuentros políticos y económicos en la Casa Rosada y una visita oficial a Perú.

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La primera actividad será este lunes, a las 14, cuando el mandatario reciba a la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en la sede del Gobierno nacional. Media hora más tarde, la reunión se ampliará con la participación del Gabinete.

Según indicó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la visita de Georgieva a la Argentina también contempla un recorrido por Vaca Muerta, con el objetivo de conocer el potencial energético de la cuenca y observar el desarrollo de uno de los sectores clave para la generación de divisas.

La agenda internacional continuará el martes 28, cuando Santilli recibirá por la mañana en Casa Rosada al embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. El encuentro buscará reforzar los lazos vinculados al acuerdo comercial bilateral y avanzar en la agenda de cooperación entre ambos países.

Ese mismo día, Milei viajará a Perú para participar del acto de asunción de la presidenta electa Keiko Fujimori, que se realizará en la sede del Congreso de la República, en Lima.

La ceremonia contará con la presencia de distintos mandatarios y dirigentes de la región. Además de Milei, fueron confirmados José Antonio Kast, de Chile; Yamandú Orsi, de Uruguay; Santiago Peña, de Paraguay; Daniel Noboa, de Ecuador; José Mulino, de Panamá; Rodrigo Paz, de Bolivia; y Nasry Asfura, de Honduras.

Con estos encuentros, el Gobierno buscará mostrar una agenda internacional activa, tanto en el plano económico como político, en una semana atravesada por la relación con el FMI, el vínculo con Estados Unidos y la presencia de Milei en un acto regional de alto perfil.