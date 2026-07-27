Tiroteo en un festival de Seattle: tres muertos cerca de la emblemática Aguja Espacial

El ataque ocurrió durante el Bite of Seattle, uno de los eventos públicos más concurridos de la ciudad. La Policía confirmó que había varias personas alcanzadas por disparos y montó un operativo en el Seattle Center.

Hoy 08:56

Al menos tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este domingo durante un festival gastronómico en Seattle, cerca de la Aguja Espacial, el símbolo más reconocido de esa ciudad estadounidense. La Policía confirmó el ataque y pidió a la población evitar la zona.

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"La policía está investigando un tiroteo. Hay múltiples víctimas de disparos. Se registraron disparos en el Seattle Center. Habrá más información próximamente. Por favor, evite la zona", avisó inicialmente el Departamento de Policía de Seattle en X.

Las autoridades no compartieron si habían arrestado al o a los presuntos atacantes, aunque videos difundidos en las redes sociales daban cuenta de la detención de una persona. En esa misma línea se expresó la alcaldesa Katie Wilson, quien primero habló de dos sujetos arrestados, aunque luego rectificó ese número a uno en una comunicación oficial.

Por su lado, el subjefe de policía de Seattle, Tyrone Davis, deslizó que pudo haberse tratado de una balacera entre dos personas, una de las cuales permanece prófuga aunque sin representar una amenaza para el público.

Medios locales reportaron que el tiroteo ocurrió cerca de las 18:00 horas del Pacífico de Estados Unidos (01:00 GMT) en la zona del Seattle Center.

La balacera sucedió mientras el lugar acogía el festival Bite of Seattle, con más de trescientos puestos de comida y artículos promocionales, uno de los eventos públicos más grandes de la ciudad.

El Departamento de Bomberos de Seattle informó que atendieron a personas en el lugar del hecho, entre ellas a un niño de dos años y una persona que fue trasladada a un hospital local en estado crítico, dijo CNN, uno de los medios estadounidense que confirmó la cantidad de decesos, citando a un comunicado del Departamento de Bomberos.

Más tarde, la Policía precisó que las víctimas fatales fueron un hombre de 19 años, un hombre de 44 años y una mujer de 56 años. "Dos de ellas fallecieron en el lugar del accidente y la tercera en el Centro Médico Harborview", destacó la fuerza.

"Al principio, pensé que eran fuegos artificiales, y luego todo el mundo salió corriendo y pasó a nuestro lado", declaró un testigo identificado como Nick Bate a la emisora local Kiro News.

Según citó CBS News, otra persona llamada Leanne Coles le contó a aquel mismo medio cómo fueron los momentos iniciales del tiroteo.

"Todos empezaron a correr, así que nosotros también corrimos, y corrimos por el jardín, nos agachamos y decidimos seguir corriendo con la multitud hasta que llegamos... Miré hacia arriba buscando la Aguja Espacial para intentar ubicarnos. Fue realmente aterrador", comentó.

Estados Unidos ha registrado este año 268 tiroteos masivos, que han involucrado a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el conteo de la organización civil Gun Violence Archive (GVA).