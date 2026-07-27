Brasil citó al embajador argentino tras las fuertes críticas de Milei contra Lula

Mauro Vieira recibirá a Guillermo Daniel Raimondi para pedir explicaciones por las declaraciones del Presidente en San Pablo, donde cuestionó al gobierno brasileño y respaldó a Flávio Bolsonaro.

Hoy 08:11

El canciller de Brasil, Mauro Vieira, recibirá este lunes por la tarde al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, luego de las declaraciones del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio “Lula” da Silva y el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

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La medida fue notificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, en medio del malestar que generaron los dichos del mandatario argentino durante su visita a San Pablo.

En su discurso, Milei criticó al gobierno brasileño, afirmó que Brasil atraviesa el factor del “riesgo Lula” y expresó su respaldo a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

“Lo que decidan, en el corto plazo, en las urnas, sin lugar a dudas, tendrá ramificaciones en las próximas décadas”, sostuvo Milei durante su exposición. Además, convocó al pueblo brasileño a “no dejarse robar el futuro” y a votar pensando en las próximas generaciones.

Tras esas declaraciones, Vieira resolvió convocar al embajador argentino, en una decisión que profundiza la tensión bilateral entre ambos países y marca una nueva escalada en el conflicto diplomático.

Según informó el diario brasileño Folha de San Pablo, la citación fue decidida por Itamaraty luego de que Milei cuestionara a Alexandre de Moraes durante su participación en un acto político encabezado por Flávio Bolsonaro en la ciudad de San Pablo.

La convocatoria también estuvo motivada por declaraciones formuladas por el Presidente argentino en una entrevista, en la que sostuvo que el gobierno de Lula da Silva habría financiado una campaña contra la Argentina.

De esta manera, el cruce político entre Milei y Lula volvió a trasladarse al plano diplomático, en un contexto de creciente tensión entre los gobiernos de Argentina y Brasil.