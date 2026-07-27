La Banda disfruta de un día soleado: detalles del clima para hoy Lunes 27 de julio de 2026

Hoy los bandeños disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. Se espera una jornada calurosa con máximas que alcanzarán casi los 29 grados.

Hoy 08:11

La Banda, en Santiago del Estero, amaneció con un clima despejado y agradable este lunes 27 de julio de 2026. Actualmente, la temperatura se sitúa en 16.7 °C, con una sensación térmica de 11.8 °C, lo que indica un inicio de semana cómodo para los bandeños.

Con un viento suave proveniente del oeste-noroeste a 4.7 km/h, la atmósfera se siente fresca, ideal para comenzar la jornada. La humedad se encuentra en un 84%, lo que sugiere que, aunque el día es soleado, la sensación de frescura se mantiene por un rato más.

Para hoy, se pronostica un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 16.3 °C de mínima y los 28.9 °C de máxima. Esto promete ser una jornada propicia para actividades al aire libre y disfrutar del clima cálido que caracteriza a la región.

El martes 28 de julio también se anticipa un día soleado, con mínimas de 17.1 °C y máximas que alcanzarán los 28.8 °C. Estos días de buen tiempo son ideales para que los bandeños aprovechen el esplendor del sol antes de que las temperaturas comiencen a descender.

Finalmente, el miércoles 29 de julio, el clima se tornará parcialmente nublado, con mínimas de 17.2 °C y máximas de 23.8 °C. Los bandeños deben prepararse para un cambio en el clima, aunque las temperaturas seguirán siendo agradables en general.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.