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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUL 2026 | 14º
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Variaciones climáticas en Añatuya: del sol a las tormentas en pocos días

El clima en Añatuya presenta un panorama variado para esta semana, con temperaturas agradables y condiciones cambiantes. Los añatuyenses deben estar preparados para tormentas y días soleados.

Hoy 08:21

El día de hoy, Lunes 27 de julio de 2026, los añatuyenses se encuentran con un clima parcialmente nublado, lo que promete un ambiente fresco y agradable. Con una temperatura actual de 20.1 °C, la sensación térmica baja a 14.2 °C debido a la alta humedad del 85%.

Los vientos del este a 10.1 km/h contribuyen a que el clima se sienta más fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, los añatuyenses deben estar atentos, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A partir de mañana, se anticipan tormentas eléctricas en las cercanías, lo que podría alterar la calma actual. La temperatura mínima se prevé en 17.9 °C, con un máximo de 26.4 °C, lo que sugiere un día más fresco y potencialmente tormentoso.

El miércoles, la situación mejorará, y se espera un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 16.2 °C de mínima y los 24.1 °C de máxima. Esto brindará a los añatuyenses una pausa de las inclemencias del tiempo.

En resumen, hoy la temperatura en Añatuya se mantendrá entre 19.3 °C y 29.9 °C, mientras que mañana se prevé un descenso, con mínimas de 17.9 °C y máximas de 26.4 °C. El clima en los próximos días ofrecerá una mezcla de sol y tormentas para los habitantes de esta ciudad santiagueña.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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