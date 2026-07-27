El Mundial y la película de los medios europeos

Se insistió con la teoría de que la FIFA había arreglado favorecer al plantel de Lionel Scaloni.

Hoy 07:15

Por Osvaldo Arsenio

Para Página 12

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El fútbol nos dio durante algunos días varios momentos para estar contentos. El segundo puesto cubrió las expectativas de la mayoría en un Mundial, que no quedará en las retinas por la exquisitez técnica pero sí probablemente por lo emotivo.

Una importante parte de la prensa europea, y algunos entre los incontables mentalmente colonizados de Sudamérica, insistieron primero con la teoría del Mundial arreglado por la FIFA para la Argentina. Para cambiar, luego de la final, con la supuesta agresividad y brutalidad del juego argentino, y lo poco caballeros que fuimos luego del partido.

Periodistas de pocas luces, probablemente herederos de otro inglés hegemonista pero eficaz, como Sir Alf Ramsey, el técnico de la Inglaterra campeona de 1966 con arbitrajes calamitosamente favorables, aquel hombre que nos regaló gratuitamente el mote de “animales”.

Aquella calificación se reprodujo en todos los pasquines ingleses de la época. Los mismos medios que apenas un año antes, habían despedido con hermosas palabras a su ex primer ministro Sir Winston Churchill.

Un hombre al que han tejido una caparazón de absolución, pero que no deja dudas cuando en sus memorias de juventud durante la guerra de colonización en Sudán, escribió sobre la superioridad racial inglesa ante los súbditos coloniales de África. Luego ya en el poder con sus brutales políticas de racionamiento alimentario, hizo morir de hambre a más de tres millones de personas en Bengala, India, mientras les echaba la culpa a los hindúes de la crisis alimentaria por “reproducirse como conejos”.

Realmente era un verdadero animal. Recordemos algún párrafo de uno de sus escritos “La guerra del río”, de 1899: “No admito, que se haya hecho una injusticia a los pueblos indígenas de Estados Unidos o a los negros de Australia y África. Eso sucedió porque una raza superior, una raza más sabia, haya venido y tomado su lugar".

Sabemos que la verdad en los tiempos que corren es un bien infrecuente, por eso estar bien informado es mucho más allá del Mundial de fútbol. Y representa una de las mejores formas de la supervivencia ciudadana.