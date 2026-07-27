Confirman que Ryan Gosling será el nuevo Ghost Rider

El actor toma el relevo del icónico personaje con una nueva película dirigida por Shawn Levy y respaldada por Marvel Studios.

Hoy 07:32

Marvel Studios aprovechó la Comic-Con de San Diego para hacer uno de los anuncios más comentados del evento: Ryan Gosling será el nuevo Motorista Fantasma dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

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El actor, que viene de protagonizar el éxito de ‘Proyecto Salvación’, tomará así el relevo de Nicolas Cage, quien interpretó al personaje en las películas estrenadas en 2007 y 2012, producidas por Sony.

La nueva película estará dirigida por Shawn Levy, con guion de Jonathan Tropper, creador de las series ‘Vicios ocultos’ y ‘Lucky’ para Apple. Este proyecto marcará un nuevo enfoque para el personaje, ahora integrado plenamente en el MCU.

No es la primera vez que Levy y Tropper trabajan juntos, ya que previamente colaboraron en ‘Ahí os quedáis’. Además, el director, el guionista y el propio Gosling volverán a coincidir próximamente en ‘Star Wars: Starfighter’, cuyo estreno está previsto para mayo de 2027.

Con este anuncio, Marvel suma una pieza clave a su futuro cinematográfico, apostando por una nueva versión del Motorista Fantasma que promete renovar al personaje y conectar con una nueva generación de espectadores.