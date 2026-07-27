El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 27 de julio de 2026: la máxima llegará a los 25°C y no se esperan lluvias

La jornada comenzará fresca, con una mínima de 14°C, y tendrá cielo con nubosidad variable. Para el martes se anticipan condiciones similares y otra máxima de 25°C.

Hoy 01:39

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes 27 de julio una jornada sin lluvias en Santiago del Estero, con una temperatura mínima de 14°C y una máxima que alcanzará los 25°C durante la tarde.

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Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 15°C, mientras que por la mañana estará mayormente nublado y el termómetro marcará alrededor de 14°C. Hacia la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 25°C, con cielo parcialmente nublado, mientras que por la noche descenderá a unos 20°C y volverá a predominar la nubosidad.

En cuanto al viento, durante la madrugada soplará desde el noreste a velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por la mañana será del norte, entre 13 y 22 km/h, mientras que durante la tarde y la noche continuará desde ese sector con intensidades de entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.

Para el martes, el organismo nacional prevé una mínima de 14°C y una máxima de 25°C. El miércoles se espera un leve descenso, con registros de entre 15°C y 22°C, mientras que el jueves será la jornada más fresca del período inmediato, con una mínima de 11°C y una máxima de 20°C.