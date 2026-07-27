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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUL 2026 | 16º
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Detienen a un joven con orden de captura por robo en Salta

Un joven de 19 años fue detenido en la plaza del barrio El Milagro de Salta por tener un pedido de captura vigente relacionado con un robo.

Hoy 01:22

En la madrugada de hoy, efectivos de la División Seguridad Urbana de General Güemes llevaron a cabo un patrullaje preventivo en la plaza del barrio El Milagro.

Durante esta actividad, los agentes identificaron a un joven de 19 años, quien fue sometido a un control de antecedentes.

Al verificar la información, se constató que el joven registraba un pedido de captura vigente, emitido en el marco de una causa por robo.

El joven fue inmediatamente demorado y puesto a disposición de la Justicia, cumpliendo así con los procedimientos legales establecidos.

La intervención del Juzgado de Garantías 5 fue necesaria para procesar esta detención, asegurando que se sigan los debidos procesos judiciales.

Este hecho resalta la importancia de las labores de patrullaje en la prevención del delito en Salta y la respuesta oportuna de las fuerzas de seguridad.

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