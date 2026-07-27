Detenido por intento de abuso en Alto Comedero tras intervención vecinal

Un joven de 24 años fue arrestado en Alto Comedero tras intentar abusar sexualmente de una amiga, gracias a la intervención de vecinos que lo redujeron hasta la llegada de la policía.

Hoy 02:38

En un grave incidente ocurrido en Alto Comedero, un joven de 24 años fue detenido por efectivos policiales tras intentar abusar sexualmente de una amiga. El hecho se registró alrededor de las 7.30 de la mañana en un tramo de la calle William King del barrio Sargento Cabral.

De acuerdo con la información recabada, el incidente tuvo lugar durante una reunión entre jóvenes en una vivienda del sector. Cuando la joven, acompañada de una amiga, decidió abandonar el lugar, el detenido se ofreció a llevarlas en su motocicleta, una Yamaha FZ 16.

En un momento dado, el conductor detuvo la marcha y intentó atacar sexualmente a una de las víctimas, lo que provocó un forcejeo y un pedido de auxilio por parte de las jóvenes.

Ante esta situación, un grupo de vecinos salió a la calle y logró reducir al inculpado hasta la llegada de un móvil policial. La intervención de la comunidad fue crucial para evitar un desenlace más grave.

Los efectivos de la Seccional 62º de Sargento Cabral se hicieron presentes y tomaron conocimiento del hecho. Posteriormente, remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la inmediata detención del joven.

Afortunadamente, no fue necesario que las víctimas fueran trasladadas al nosocomio local, ya que recibieron apoyo y fueron acompañadas a la sede policial para realizar la denuncia correspondiente.

Una fuente cercana a la investigación reveló que, por disposición del representante fiscal, la motocicleta en la que circulaba el agresor quedó en calidad de secuestro preventivo en la sede policial, como parte de las diligencias necesarias para el avance del caso.