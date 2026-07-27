Termas de Río Hondo: un inicio de semana soleado y cálido para hoy Lunes 27 de julio de 2026

Hoy, Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, disfruta de un clima despejado y temperaturas agradables. Los termenses podrán esperar un inicio de semana soleado.

Hoy 08:01

En Termas de Río Hondo, el clima se presenta despejado y agradable en este inicio de semana, con una temperatura actual de 15.4 °C. Los termenses están disfrutando de un día con poca nubosidad y condiciones ideales para actividades al aire libre.

La sensación térmica actual es de 10.6 °C, lo que sugiere que, a pesar de las temperaturas moderadas, es recomendable llevar una chaqueta ligera para los momentos más frescos. La humedad se sitúa en un 76%, lo que contribuye a la sensación de frescura en el ambiente.

Para hoy, se espera un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 14.6 °C de mínima y los 25.6 °C de máxima. Este clima favorable permitirá a los termenses disfrutar de actividades al aire libre y paseos por la ciudad.

El pronóstico para mañana, martes 28 de julio, también muestra condiciones soleadas, con temperaturas que variarán entre 15.3 °C y 26.3 °C. Un clima ideal para continuar disfrutando del verano argentino.

Sin embargo, a partir del miércoles 29 de julio, se prevé lluvia irregular en las cercanías, con temperaturas mínimas de 16.8 °C y máximas de 19.9 °C. Los termenses deberán estar atentos a las condiciones climáticas que podrían cambiar en los próximos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.