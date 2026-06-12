Colapinto fue autocrítico tras las prácticas en Barcelona: “Fue el peor viernes de la temporada”

El piloto argentino quedó 15° en la segunda tanda del Gran Premio de España y se mostró preocupado por el rendimiento del Alpine. “Estamos muy lejos y muy lentos”, aseguró.

Hoy 22:14

Franco Colapinto no ocultó su preocupación después de las prácticas del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine fue muy autocrítico con el rendimiento del auto y calificó la jornada como una de las más difíciles del año.

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“Fue de los peores viernes de la temporada”, expresó el pilarense tras una segunda tanda en la que finalizó en la 15ª posición.

Colapinto había comenzado el día con mejores sensaciones en la primera práctica, donde terminó 10°. Sin embargo, en la segunda sesión perdió ritmo y quedó más lejos de la punta. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, concluyó 16°.

El mejor tiempo de la jornada quedó en manos del británico Lando Norris, de McLaren, seguido por George Russell, de Mercedes, y Oscar Piastri, también de McLaren.

“Fue todo el viernes muy malo. Más allá del 10° puesto en la primera práctica, no tenía grip. Fue el peor viernes de la temporada por el balance y la velocidad del auto”, analizó Colapinto.

El argentino también dejó en claro que el equipo deberá trabajar mucho para intentar revertir el panorama de cara al sábado.

“Estamos muy lejos y muy lentos, queda mucho por entender y analizar hoy a la noche para intentar dar un paso grande con el equipo, porque siento que tenemos que mejorar”, sostuvo.

Pese a la caída en el clasificador con respecto al primer ensayo, Colapinto logró mantenerse por delante de Gasly, a quien aventajó por dos décimas.

De todos modos, la preocupación principal pasa por el ritmo de carrera. El piloto de Alpine fue contundente al describir el comportamiento del auto pensando en el domingo.

“Hoy estamos a años luz; el auto está inmanejable en carrera. Nos encontramos a cuatro o cinco segundos de los autos de punta”, aseguró.

Y cerró con otro mensaje fuerte: “Hay que ser agresivos para tratar de dar un cambio grande porque hoy estamos mal. Estoy muy sorprendido, pero para mal”.

Colapinto volverá a salir a pista este sábado para disputar la última sesión de entrenamientos y luego la clasificación, donde buscará dar un salto de rendimiento en un fin de semana que comenzó cuesta arriba.

Fórmula 1: horarios del GP de España

Sábado 13 de junio

Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30

Clasificación: 11.00 a 12.00

Domingo 14 de junio

Carrera: 10.00