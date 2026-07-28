Gero Arias noquea a Viruzz y reta a Jake Paul en un combate memorable

Gero Arias, influencer argentino, sobresale en La Velada del Año VI tras vencer a Viruzz y desafiar a Jake Paul, figura del boxeo de influencers.

Hoy 06:20

El creador de contenido argentino Gerónimo "Gero" Arias fue uno de los grandes protagonistas de La Velada del Año VI, un evento de boxeo organizado por Ibai Llanos en el estadio La Cartuja de Sevilla.

Arias ofreció una actuación dominante frente al español Viruzz, quien es conocido por su experiencia en este tipo de competencias y se quedó con una de las victorias más celebradas de la noche.

Desde el inicio del combate, Arias mostró una intensidad superior, conectando los golpes más claros y logrando imponerse con autoridad sobre su rival.

Su rendimiento fue ampliamente destacado por el público y los especialistas, quienes calificaron el enfrentamiento como uno de los mejores de toda la velada.

El triunfo significó el primer revés de peso para Viruzz, un nombre histórico en el evento de Ibai Llanos.

Sin embargo, el momento más viral llegó después del combate, cuando Gero Arias, con el micrófono en mano, lanzó un desafío directo a Jake Paul, el influencer y boxeador estadounidense.

El argentino expresó su deseo de medirse con Paul, generando una ovación del público y rápida repercusión en redes sociales.

Las declaraciones de Arias comenzaron a circular rápidamente en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde miles de usuarios celebraron su confianza y especularon sobre un eventual enfrentamiento.