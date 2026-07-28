La Bomba de Fabio Zambrana destaca en la inauguración del Mundial 2026

La famosa canción boliviana 'La Bomba' de Fabio Zambrana encantó a miles de aficionados durante la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca, un evento que generó un profundo orgullo en toda Bolivia.

Hoy 07:01

Durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026, realizada en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, resonó 'La Bomba', la emblemática canción del artista boliviano Fabio Zambrana, lo que provocó que miles de aficionados se unieran para bailar y celebrar al ritmo de este clásico nacional.

Este instante no solo animó a la multitud, sino que también llenó de orgullo a los bolivianos al escuchar una de sus joyas musicales en la máxima cita del fútbol mundial.

El propio Fabio Zambrana expresó su emoción en redes sociales, compartiendo con sus seguidores la importancia de este momento histórico para la música boliviana.

La canción, que ha mantenido su vigencia a lo largo de casi tres décadas, logró crear un momento inolvidable para la cultura boliviana en un escenario global, demostrando que la música nacional tiene su lugar en la fiesta más grande del deporte.

La participación de 'La Bomba' en el Mundial 2026 subraya la riqueza cultural de Bolivia y su capacidad para resonar en eventos internacionales.

El evento no solo fue un espectáculo deportivo, sino una celebración de la identidad cultural que unió a todos los presentes, mostrando el poder de la música como un vehículo de orgullo nacional.