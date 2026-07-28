Anya Taylor-Joy lidera el caos en el tráiler de "Sacrifice", el nuevo thriller de Romain Gavras

La actriz encabeza un grupo radical en una historia que combina sátira, acción y elementos místicos en medio de una gala benéfica que se descontrola.

Hoy 08:12

Se dio a conocer el primer tráiler de “Sacrifice”, el nuevo thriller satírico dirigido por Romain Gavras, que reúne a un elenco internacional encabezado por Anya Taylor-Joy y Chris Evans, junto a figuras como Vincent Cassel, Salma Hayek, Sam Richardson, Charli XCX y John Malkovich.

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En las imágenes, Taylor-Joy asume el papel de Joan, la líder de un grupo antisistema que irrumpe en una exclusiva gala benéfica con un objetivo preciso: cumplir una antigua profecía de carácter apocalíptico. Su personaje se posiciona como el eje del conflicto, con una presencia decidida y una motivación que guía el desarrollo de la trama.

La historia sigue a Mike Tyler (Evans), una estrella de cine en busca de redención tras una crisis personal, que ve interrumpido su intento de regreso público cuando el evento es tomado por el grupo liderado por Joan. La situación escala cuando ella secuestra a tres figuras clave, en función de una creencia que plantea la salvación de la humanidad a través del sacrificio de vidas humanas.

El guion fue escrito por el propio Gavras junto a Will Arbery, reconocido por su trabajo en “Succession”. La propuesta combina elementos de sátira social con tensión dramática, apoyándose en un escenario de alto perfil atravesado por el caos.

“Sacrifice” cuenta con producción europea a cargo de Gavras, Taylor-Joy y Evans, junto a Robert Walak y Robert Wallach. La película tuvo su presentación en el Festival de Toronto y tiene previsto su estreno próximamente en España.

Por su parte, Anya Taylor-Joy continúa consolidando su presencia en la industria con proyectos recientes tanto en cine como en televisión, sumando este nuevo protagónico a una carrera en constante crecimiento.