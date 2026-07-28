El curioso motivo por el que algunos cargadores tienen agujeros en sus patas

Lejos de ser un detalle estético, estos orificios tienen una función heredada de antiguos diseños de enchufes y todavía pueden ser útiles durante su fabricación.

Hoy 08:44

Los cargadores son uno de los objetos más utilizados a diario, ya que resultan esenciales para mantener el celular con batería. Sin embargo, aunque muchas personas los usan todo el tiempo, pocos saben para qué sirven los pequeños agujeros que tienen algunos modelos en las patas del enchufe.

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Lejos de ser una cuestión estética, estos orificios tienen una función concreta. Se encuentran principalmente en enchufes de configuraciones utilizadas en Estados Unidos y, actualmente, su presencia es opcional, por lo que no todos los cargadores los incorporan.

Originalmente, los agujeros fueron pensados para ayudar a mantener el enchufe dentro del tomacorriente. Algunos modelos antiguos tenían pequeños relieves en sus contactos internos que encajaban en esos orificios y dificultaban que el enchufe se saliera de manera accidental.

Con el paso del tiempo, ese sistema dejó de ser necesario. Los estándares de seguridad más modernos comenzaron a exigir que los tomacorrientes pudieran sujetar las patas mediante la presión de sus propios contactos, sin depender de esos agujeros.

Por ese motivo, muchos fabricantes dejaron de incluirlos. Sin embargo, algunos modelos todavía los mantienen porque forman parte de diseños tradicionales y porque pueden seguir teniendo utilidad durante el proceso de fabricación.

Durante la producción, estos orificios pueden servir para sostener las patas con soportes mientras se ensambla el resto del cargador. De esta manera, aunque ya no cumplen un rol indispensable en el uso cotidiano, continúan siendo prácticos para ciertos procesos industriales.

Lo importante es aclarar que estos agujeros no mejoran el paso de la electricidad ni sirven para enfriar el cargador. En realidad, son una característica heredada de diseños antiguos de enchufes, donde ayudaban a mantenerlos conectados con mayor firmeza.

Aunque los tomacorrientes actuales funcionan sin aprovecharlos, este pequeño detalle todavía sigue presente en muchos cargadores y enchufes, y conserva una historia curiosa detrás de su diseño.