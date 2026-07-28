Moira Curi: "No tengo dudas que esto ha sido un atentado"

Así lo expresó en diálogo con Radio Panorama la abogada y pareja de Ramiro Petros, cuyo departamento del edificio Belgrano se incendió durante esta madrugada.

Hoy 09:30

La abogada Moira Curi consideró que el incendio ocurrido durante la madrugada en su departamento del edificio Belgrano fue intencional y denunció una serie de hechos previos que, según indicó, no fueron investigados.

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En diálogo con Radio Panorama, Curi —pareja de Ramiro Petros— manifestó su conmoción por lo sucedido: “Estamos en shock, no puedo terminar de creer lo que ha pasado, es una locura”. En ese sentido, respaldó el testimonio de su pareja y afirmó que en reiteradas ocasiones habrían sufrido ingresos ilegales en la vivienda. “Han entrado muchas veces a casa y nos faltan cosas. Las denuncias no prosperan”, sostuvo.

La letrada fue contundente al referirse al origen del incendio: “Espero que las pericias salgan bien porque no tengo dudas de que esto ha sido un atentado”. Además, cuestionó versiones que circularon en las últimas horas: “Ahora salen en todos los medios diciendo que Ramiro dijo que prendió fuego el departamento. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que es una causa armada”.

Curi también vinculó el hecho con la situación judicial de Petros, al señalar que el próximo día 6 debía cumplir con un período de arresto domiciliario.

El incendio se produjo en el departamento que ambos comparten, ubicado en el octavo piso del edificio Belgrano, durante la madrugada de este martes. El hecho generó un importante despliegue de Bomberos, personal policial y servicios de salud, que trabajaron en el lugar para controlar las llamas y asistir a los afectados.

Las causas del siniestro son materia de investigación y se aguardan los resultados de las pericias para determinar cómo se originó el fuego.