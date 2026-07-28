Ciberdelincuentes le hackearon su billetera virtual y le dejaron una deuda de $2.500.000

Una mujer de 33 años denunció que delincuentes accedieron sin autorización a su cuenta de Naranja X y solicitaron un crédito a su nombre. Investiga Delitos Económicos.

Hoy 08:27

Una vecina de Añatuya, de 33 años, fue víctima de una estafa digital luego de que desconocidos lograran vulnerar la seguridad de su billetera virtual y gestionaran un préstamo por $2.500.000 sin su consentimiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La maniobra fue detectada durante el último fin de semana, cuando la damnificada advirtió movimientos sospechosos en su cuenta y la aparición de una deuda que nunca solicitó. Según relató, el acceso a su perfil se habría producido sin ningún tipo de autorización previa.

Ante la gravedad de la situación, la mujer se dirigió a la Comisaría Nº 41, donde radicó la denuncia y se dio intervención a la fiscalía de turno. Desde allí se ordenó la recopilación de comprobantes de transferencias y toda la documentación vinculada a las operaciones fraudulentas.

Debido a la complejidad del caso, que involucra plataformas digitales y créditos online, la investigación fue derivada a la división de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia, que trabajará en el rastreo de las transacciones para identificar a los responsables.

Las autoridades reiteraron la importancia de proteger los datos personales, evitar compartir claves o códigos de verificación y desconfiar de contactos telefónicos o mensajes de origen dudoso vinculados a servicios financieros.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras se aguardan los informes técnicos de las entidades involucradas.